München - Kaum ist die Tinte unter dem Vertrag mit BVB-Neuzugang Erling Haaland (19, kommt bis 2024 von RB Salzburg) trocken, liebäugelt Mittelstürmer Paco Alcácer mit einem vorzeitigen Abschied aus Dortmund.

Wie die spanische "Marca" berichtet, hat der 26-Jährige die Schwarz-Gelben darüber unterrichtet, dass er gerne den Verein wechseln möchte.

Erste Kontakte zu Atlético Madrid

Dem Bericht zufolge soll Atlético Madrid bereits Kontakt zu spanischen Nationalspieler aufgenommen haben. Gegenüber dem Blatt hatte sich Alcácer bereits in jüngster Vergangenheit darüber ausgelassen, dass er sich eine Rückkehr ins spanische Oberhaus durchaus vorstellen könnte.

"Wo ich in Zukunft spielen werde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das Leben für mich bereithält. Aber ich würde in der Zukunft sehr gerne in LaLiga zurückkehren", so der 26-jährige Mittelstürmer. In Spanien ging er bereits für Valencia, Getafe und den FC Barcelona auf Torejagd.

Alcácer als Alternative zu Cavani

Laut "Marca" gilt Alcácer bei den Madrilenen als Alternative zu Edinson Cavani. Der 32-Jährige hat bei Paris St. Germain seinen Stammplatz verloren und steht in der französischen Hauptstadt nur noch bis Saisonende unter Vertrag.

Für Alcácer würde vor allem das vergleichsweise niedrigere Gehalt sprechen. Wie die spanische Sportzeitung schreibt, stünde eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht für 30 Millionen Euro im Raum.

Alcácer, der laut "transfermarkt.de" einen Marktwert von geschätzten 40 Millionen Euro besitzt, hat bei den Borussen noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Im Sommer zahlte der BVB für den 26-Jährigen nach einer einjährigen Leihe 21 Millionen Euro Ablöse an den FC Barcelona.

