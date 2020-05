Dortmund - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Saisonendspurt auf Mahmoud Dahoud verzichten. Der Mittelfeldspieler steht Trainer Lucien Favre aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr zur Verfügung. Das teilte der BVB am Freitag mit.

Dortmund ohne Fünf gegen Paderborn

Bei Schlusslicht SC Paderborn am Sonntag (18.00 Uhr) fehlen zudem Torjäger Erling Haaland, Kapitän Marco Reus, Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou. Dafür stellte Favre Jungstar Jadon Sancho und Nationalspieler Emre Can eine Rückkehr in die Startelf in Aussicht.

Der BVB geht nach der Niederlage im Liga-Gipfel gegen Bayern München (0:1) mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer ins Saisonfinale. "Wir wollen so wie in der Rückrunde weiterspielen. Es werden sechs sehr schwere Spiele", sagte Favre.

