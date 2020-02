Dortmund - In der Debatte über die Sanktionen für Respektlosigkeiten in der Fußball-Bundesliga gegenüber den Schiedsrichtern befürwortet Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre den neuen Kurs der Referees. "Dass die Schiedsrichter jetzt angehalten sind, schneller Gelb zu zeigen, ist okay", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz der Westfalen vor dem Pokal-Achtelfinale am Dienstag (20.45 Uhr) beim Ligakonkurrenten Werder Bremen: "Wenn gepfiffen ist, muss man das respektieren und weiterspielen."

