München - Wie schlimm ist die Verletzung von Jungstar Youssoufa Moukoko wirklich?

Der 16-Jährige hatte sich vor dem ersten EM-Gruppenspiel der U21 eine Fußverletzung zugezogen und kam daraufhin bei allen drei Spielen gegen Ungarn (3:0), die Niederlande (1:1) und Rumänien (0:0) nicht mehr zum Einsatz, blieb aber bei der Mannschaft.

Wie die Bild berichtet, soll der Stürmer von Borussia Dortmund nun möglicherweise länger ausfallen, ihm droht sogar angeblich das Saisonaus. "Die Verletzung ist schlimmer als bisher angenommen. Wir müssen den Heilungs-Prozess abwarten!", sagte U21-Trainer Stefan Kuntz.

Weitere Untersuchung

BVB-Trainer Edin Terzic kündigte an, dass Moukoko in den kommenden Tagen eingehend untersucht werde, "dann werden wir eine genaue Ausfallzeit definieren können". Für das anstehende Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) ist er keine Option.

