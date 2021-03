München - Am 26. Bundesliga-Spieltag kommt es zum Nordduell zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff ist Samstag, 20. März, um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo das Spiel live im TV und Livestream übertragen wird.

Nach erfolgreichen Wochen sind die Bremer wohl alle Abstiegssorgen los. Der Vorsprung auf Tabellenplatz 16 beträgt bereits neun Punkte. So befinden sich die Werderaner im sicheren Niemandsland der Tabelle. Anders als die Wolfsburger. Für das Überraschungsteam der Saison geht es nach wie vor um die Champions League. Als Tabellendritter ist der VfL natürlich Favorit und hat die drei Punkte fest im Blick.

Bremen - Wolfsburg live im TV

Das Spiel zwischen den Bremen und Wolfsburg wird live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Sowohl in der Konferenz als auch das Einzelspiel. Diese Angebote sind kostenpflichtig.

Bremen - Wolfsburg im Livestream

Zudem bietet Sky in der kostenpflichtigen Sky Go App auch Livestreams zum Einzelspiel sowie der Konferenz-Übertragung an.

Bremen - Wolfsburg im Liveticker

Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts! Aufstellungen, Tore, strittige Szenen oder die wichtigsten Statistiken sind in Echtzeit abrufbar!