Köln/München – Der 1. FC Köln empfängt am 22. Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München. ran.de fasst für euch zusammen, wo ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Vergleich zum Hinspiel hat sich einiges verändert. Damals gewann der FC Bayern unter Trainer Niko Kovac mit 4:0 gegen seinen Trainerkollegen Achim Beierlorzer. Beide wurden inzwischen entlassen, Beierlorzer steht bereits wieder an der Seitenlinie vom 1. FSV Mainz 05.

Unter seinem Nachfolger Markus Gisdol hat sich der Traditionsklub stabilisiert, fünf der vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen. Der Lohn: Tabellenplatz 13, sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Auch beim FC Bayern hat der neue Trainer direkt funktioniert. Hansi Flick führte den Rekordmeister wieder an die Tabellenspitze. Wettbewerbsübergreifend hat der FC Bayern seit neun Spielen nicht mehr verloren.

Personell hat sich die Lage bei den Münchnern auch wieder entspannt. Zuletzt konnten Kapitän Manuel Neuer (Magen-Darm), Joshua Kimmich (Erkältung) und Alphonso Davies (Sprunggelenk) nicht voll mittrainieren. Doch pünktlich zum Spiel gegen Köln melden sich alle wieder fit.

Köln-Trainer Gisdol will im achten Anlauf nun endlich seinen ersten Sieg gegen Bayern feiern: "Es ist immer was möglich gegen die Bayern, aber wir wissen auch, was auf uns zukommt." Die Kölner gehen mit breiter Brust in die Partie, schließlich weist der Verein seit dem 15. Spieltag die zweitbeste Bilanz der Liga auf - hinter den Bayern.

FC Köln gegen FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach – Shkiri, Hector – Drexler, Jakobs – Uth, Cordoba

München: Neuer – Pavard, Hernandez, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Thiago – Müller, Gnabry – Lewandowski

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Assistenten: Thorsten Schiffner (Konstanz) und Holger Henschel (Braunschweig)

Vierter Offizieller: Arne Aarnink (Nordhorn)

Video-Assistent: Tobias Reichel (Stuttgart)

