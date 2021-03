München - Im frühen Sonntagsspiel des 24. Spieltages trifft der 1. FC Köln zuhause auf Werder Bremen. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

In der Tabelle liegen vor dem Duell zwischen Köln und Werder fünf Punkte zwischen den beiden Kontrahenten. Der FC hat bislang 21 Zähler geholt und kann sich mit einem Sieg im heutigen Spiel möglicherweise einen weiteren, kleinen Schritt von den Abstiegsrängen entfernen.

Die Bremer haben immerhin schon 26 Punkte in der laufenden Saison angesammelt und auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Somit geht es für die Hanseaten in Köln nicht nur darum, die Domstädter in der Tabelle auf Distanz zu halten, sondern möglicherweise auch etwas den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld herzustellen.

Formkurve spricht für Bremen

Während Werder zuletzt die bis dahin so souveränen Frankfurter mit 2:1 besiegte und damit ein Ausrufezeichen setzen konnte, läuft es bei den Kölnern in den zurückliegenden Wochen in die entgegengesetzte Richtung. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol befindet sich nach drei Niederlage in Folge ganz klar in einer Abwärtsspirale.

So eine schwache Phase mit drei Pleiten in Folge hatten die Rheinländer aber bereits zu Saisonbeginn, sie konnten sich in weiterer Folge jedoch stabilisieren. Zudem punktete Köln auch im Hinrunden-Duell in Bremen, als man sich mit einem 1:1-Unentschieden trennte.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Werder Bremen live im TV

Das Spiel läuft am Sonntag wie gewohnt auf Sky Bundesliga. Ab 14:30 Uhr startet Sky mit der Vorberichterstattung, ab 15:30 Uhr wird die Partie live übertragen. Nach Abpfiff gibt es dort einen ausführlichen Highlights-Bericht.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen Werder Bremen im Livestream

Das Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen kann via Sky Go verfolgt werden. Dazu ist jedoch eine App und ein gültiges, kostenpflichtiges Abo notwendig. Im Anschluss an die Begegnung ist auch auf Sky Go eine Zusammenfassung zu sehen. Der Streamingdienst-Anbieter DAZN bietet ab 21 Uhr ebenfalls Highlights des Spiels an. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Es gibt dort allerdings die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Liveticker zu Köln gegen Werder Bremen

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

