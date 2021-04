München - Die Bundesliga-Saison 2020/21 biegt mit dem 31. Spieltag auf die Zielgerade ein und dabei kommt es zum Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München. Die Gäste können als Tabellenführer bereits vorzeitig den Meistertitel in trockene Tücher bringen. Wir verraten euch, wo ihr die Partie am Samstag, 15:30 Uhr live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Mit den Mainzern wartet am Nachmittag jedoch eine Mannschaft, die sich trotz des 13. Tabellenplatzes in starker Form befindet. Die Elf von Coach Bo Svensson ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen und hat eine bemerkenswerte Aufholjagd gestartet, die auf den Abstiegsplätzen begann und nun den Klassenerhalt in greifbare Nähe gerückt hat.

Als Favorit gilt aber natürlich der FC Bayern. Die Münchner können mit einem Sieg in Mainz aus eigener Kraft Meister werden und den Titel damit zum neunten Mal in Folge einfahren.

Verstärkung bekommen die Bayern durch Toptorjäger Robert Lewandowski, der nach seiner Verletzungspause sein Comeback geben dürfte und immer noch dem Allzeit-Rekord von Gerd Müller mit 40 Bundesliga-Saisontoren hinterherjagt. Im Hinrunden-Duell gegen Mainz konnte der Pole zwei seiner bislang 35 Saisontreffer erzielen. Trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand gewannen die Münchner am Ende noch mit 5:2.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga:

1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu 1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.