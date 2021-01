Am 17. Spieltag der Bundesliga erwartet Mönchengladbach den SV Werder Bremen. Anschließend kommt es zum Top-Duell zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, der FSV Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg und in Berlin trifft die Hertha auf Hoffenheim. ran.de hat alle Partien im Liveticker und in der App.