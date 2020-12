Premier League

Mourinhos Trainer-Bilanz gegen Klopp, Guardiola und Co.

Am Mittwoch trifft Tabellenführer Tottenham mit Coach Jose Mourinho auf Meister Liverpool mit Jürgen Klopp. Damit hat es "The Special One" mit seinem Angstgegner unter den Trainern zu tun. ran.de zeigt die Bilanz Mourinhos gegen alle Trainer, gegen die er mindestens zehnmal coachte.