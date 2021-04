München – Die Eintracht auf Platz vier, der BVB auf Rang fünf, dazwischen vier Zähler: Dortmund hat am Samstag bereits ein kleines Endspiel um das Mindestziel der Saison vor der Brust. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Viel hängt beim BVB am Saisonziel Champions-League-Platz: Nicht nur die corona-bedingten finanziellen Löcher wollen gestopft werden, auch Star-Stürmer Erling Haaland wäre bei einem Verpassen der Königsklasse wohl nicht zu halten. Im Heimspiel gegen starke Frankfurter könnte der BVB wieder bis auf einen Punkt an Rang vier herankommen. Oder schlimmstenfalls beinahe aussichtslose sieben Punkte zurückfallen.

Die Gäste vom Main haben in der letzten Partie vor der Länderspielpause nach einem Mini-Loch von drei Spielen ohne Sieg mit einem furiosen 5:2 gegen Union wieder in die Spur gefunden und könnten mit einem Dreier in Dortmund einen riesigen Schritt in Richtung sicherer Teilnahme an der Königsklasse machen. Bitter: Mit Makoto Hasebe fehlt der Kapitän der Adler ausgerechnet im Kracher gegen den BVB gelbgesperrt.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

