München - Borussia Dortmund möchte am 14. Spieltag der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg zurück auf Champions-League-Platz vier springen. Doch Wolfsburg präsentiert sich in der laufenden Saison in starker Verfassung und steht zwei Punkte vor der Borussia. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im Liveticker, Live-Stream und sogar im Free-TV verfolgen könnt.

Erling Haaland vor Rückkehr

Der BVB kann wieder auf die Dienste des Top-Stürmers Erling Haaland zählen. Der Norweger hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und ist wieder eine Option für die erste Elf. Youngster Youssoufa Moukoko wird mit Knieproblemen ausfallen, Thorgan Hazard muss ebenfalls pausieren.

Auch Wolfsburg kann auf den Einsatz zweier Leistungsträger hoffen. Maximilian Arnold und Xaver Schlager stehen nach der coronabedingten Zwangspause wieder vor der Rückkehr in die Startelf. Maximilian Philipp wird gegen seinen Ex-Klub nicht spielen können. Er zog sich eine Muskelverletzung zu.

So könnten die Teams beginnen

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Bellingham, Witsel, Reus, Reyna, Sancho – Haaland

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Brooks, Pongracic, Otavio - Guilavogui, Arnold - Steffen, Schlager, Brekalo - Weghorst

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg: Übertragung im TV

Das Spiel Dortmund gegen Wolfsburg läuft nicht im Free-TV, sondern ist exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Sender startet seine Übertragung um 14.30 Uhr.

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Live-Stream sehen

Sky zeigt die Partie als Live-Stream auf seiner eigenen Streamingplattform Sky Go. Dieser Dienst ist kostenpflichtig, es braucht dafür ein Abo beim Sender. Alternativ können Zuschauer ein Streaming-Abo bei Sky Ticket abschließen, um die Partie verfolgen zu können.

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

