München - Das Duell gegen Manchester City könnte für Borussia Dortmund das vorerst letzte Spiel in der Champions League gewesen sein. Am 29. Spieltag wartet nun Werder Bremen. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

In der Liga steht das Team von Trainer Edin Terzic nur auf dem fünften Tabellenplatz. Soll es doch noch etwas mit der Qualifikation für die Königsklasse, darf sich die Borussia keine Ausrutscher mehr erlauben und muss gleichzeitig auf Fehler der Konkurrenz hoffen. Gegen Bremen zählt daher nur ein Sieg.

Dagegen hat Werder ganz andere Probleme. Nach vier Niederlagen in Serie ist die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt wieder in den Abstiegskampf gerutscht. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Zähler. Unter der Woche trifft Bremen dann auf den FSV Mainz 05. Kohfeldt bezeichnet die kommenden Aufgaben daher als "Schlüsselwoche".

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14.30 Uhr.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.