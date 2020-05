Köln - Fußball-Bundesligist Werder Bremen heftet auch nach der Coronapause weiter das Verletzungspech an. Wie der Klub am Donnerstagabend mitteilte, wird Linksverteidiger Ludwig Augustinsson wegen muskulärer Probleme am Montag (20.30 Uhr) beim Restart gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung stehen. Der Schwede soll allerdings in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren können.

Bereits am Dienstag hatte sich Routinier Claudio Pizarro eine Muskelverletzung zugezogen und wird deshalb mehrere Wochen ausfallen. Vor der Coronapause waren den abstiegsgefährdeten Norddeutschen verletzungsbedingt immer wieder mehrere Leistungsträger wochenlang weggebrochen.

