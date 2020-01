Köln - Eintracht Frankfurt treibt seine Internationalisierungspläne voran. Der Fußball-Bundesligist eröffnete am Freitag ein Büro in New York. "Unsere Partner in Amerika haben nun die Möglichkeit, Eintracht Frankfurt im Herzen von New York City, in Manhattan, kennenzulernen. Das ist ein bedeutender Schritt in unserem Internationalisierungsprozess", sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.