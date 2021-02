Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es in Frankfurt zum Topspiel zwischen der Eintracht und dem FC Bayern München. Anstoß in der Commerzbank Arena ist um 15.30 Uhr. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Live-Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei ran.de.

Update 12:55 Uhr - Die möglichen Aufstellungen Eintracht Frankfurt gegen Bayern München

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Hasebe, Rode - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

FC Bayern München: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Choupo-Moting, Coman - Lewandowski