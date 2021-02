München/Frankfurt – Es läuft die 31. Spielminute, als Eintracht-Wirbelwind Amin Younes Bayern-Verteidiger Niklas Süle aussteigen lässt und sehenswert in den Winkel abschließt. "Ein Weltklassetor", schwärmt Frankfurt-Trainer Adi Hütter. Der 27-jährige Neuzugang ist beim 2:1-Erfolg über den FC Bayern nicht zu bremsen, spielt die Defensive regelrecht schwindlig und verdient sich am Ende die ran-Note 1.

Doch seine Galavorstellung gegen den Sextuple-Gewinner war kein Einzelfall.

Der Oktober-Neuzugang vom SSC Neapel erlebt seinen zweiten Frühling und trumpft in Frankfurt groß auf. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler überzeugt im laufintensiven Spiel gegen den Ball, lässt seine Gegenspieler regelmäßig ins Leere grätschen und steuert regelmäßig Tore und Assists bei. Vor allem stimmt aber die Punktausbeute: Younes stand gegen die Bayern zum elften Mal in Folge in der Startelf, seitdem hat die Eintracht 29 von 33 möglichen Zählern geholt

Younes wird nach Zwangspause zum X-Faktor

Mit diesem Aufschwung rechneten nach mäßigem Saisonstart nur die Wenigsten: Nach zehn Spielen hatte die Eintracht gerade einmal 13 Punkte auf dem Konto. Younes war in der Anfangsphase nur Ergänzungsspieler, kam nur schwer in Fahrt. Dazu warf ihn im November eine Covid-19-Infektion zurück. Doch danach sollte eine beeindruckende Leistungsexplosion folgen.

Hütter stellte das System um und fand die richtige Position für den Offensivspieler: Younes fungiert seitdem als zweiter Spielmacher neben dem Japaner Daichi Kamada und sorgt hinter Top-Stürmer Andre Silva für Furore. "Damit tun wir jedem Gegner weh. Wir sind vorne griffig, gefühlt immer in der Überzahl und flexibel", sagte er im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Das Offensivspiel wurde nach der Umstellung auf ein neues Level gehoben, Younes steigerte sich Woche für Woche. Gegen die Bayern folgte der Höhepunkt.

So wurde aus einem Stotterstarter die beste Bundesliga-Mannschaft des Jahres 2021 und ein heißer Anwärter auf die Champions League. Der 27-Jährige hält den Einzug in die Königsklasse für möglich: "Wir bleiben weiter auf dem Boden, die Mannschaft hat aber definitiv die Qualität dazu." Die Hessen dürfen nach zwei Jahren vom nächsten Europa-Pokal-Märchen träumen – vor allem dank X-Faktor Younes.

Unglückliche Jahre im Ausland

Mit dieser Entwicklung hat der 27-Jährige alle überrascht. Younes galt zwar schon immer als großes Talent, konnte in den letzten Jahren aber nur selten mit guten Leistungen glänzen. Bei Ajax Amsterdam sorgte er sogar für einen Skandal, als er im Ligaspiel gegen Heerenveen die Einwechslung in der Nachspielzeit verweigerte und im Anschluss suspendiert wurde. Auch in Neapel ist der Offensivspieler nie angekommen, er konnte sich gegen Mertens, Insigne und Co nicht durchsetzen.

Neustart in Frankfurt

Younes hat mit diesen Kapiteln abgeschlossen, wollte unbedingt den Neuanfang in Frankfurt. Die Offensivrakete hat aus ihren Fehlern gelernt und vor dem Wechsel sogar ordentlich auf Gehalt verzichtet. "Es macht für mich keinen Sinn, bei einem anderen Verein viel Geld zu verdienen, dort aber unglücklich zu sein", so Younes. In seiner neuen Heimat fühlt er sich pudelwohl, wird von den Fans als ruhiger und bodenständiger Zeitgenosse wertgeschätzt. Und natürlich stimmen die Leistungen.

Spielt er sich in den EM-Kader?

Auch Bundestrainer Joachim Löw verfolgte seine Galavorstellung am Samstag von der Tribüne. Er wird die Entwicklungen des fünffachen Nationalspielers in Hinsicht auf die anstehende Europameisterschaft mit Sicherheit genau beobachten. Younes stand zuletzt im Oktober 2017 im Aufgebot das DFB-Teams. Hält er seine Form, ist die nächste Nominierung nur eine Frage der Zeit

Eines steht aber ohnehin fest: Sportvorstand Fredi Bobic hat mit dem Transfer des 27-Jährigen einen echt Coup gelandet. Dass die Eintracht die vereinbarte Kaufoption ziehen wird, sollte nur noch Formsache sein.

Denn mit Younes wurde in Frankfurt das fehlende Puzzle-Stück im Kampf um Europa verpflichtet.

