München – Der FC Bayern bangt vor dem Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) um Torjäger Robert Lewandowski. Der Stürmer musste im WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra (3:0) ausgewechselt werden.

In der 63. Minute humpelte Lewandowski – nachdem er zuvor zwei Tore erzielt hatte - mit Knieproblemen vom Feld. Er hatte sich bei einer Szene im Strafraum verletzt, als Andorras Abwehrspieler Albert Alavedra Jimenez ihm aufs Bein gefallen war. Nach seiner Auswechslung kühlte der 32-Jährige sein rechtes Knie auf der Ersatzbank.

Polens Nationaltrainer Paulo Sousa hoffte, dass es "nichts Ernstes" sei. "Er hat ein wenig Schmerzen im Knie gehabt", sagte Sousa.

Hoeneß gibt leichte Entwarnung

Ob und wie lange Lewandowski ausfällt, soll eine Untersuchung am Montag klären. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß gab in seiner Funktion als Fernsehexperte aber schon mal leichte Entwarnung. "Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm", sagte der langjährige Bayern-Funktionär, nachdem er sich telefonisch erkundigt hatte. "Mir ist gerade das Herz stehen geblieben", hatte Hoeneß zuvor gesagt.

Im Bundesliga-Spitzenspiel könnte der Kampf um die Meisterschaft die entscheidende Wendung bekommen, wenn der Tabellenführer aus München (61 Punkte) beim Verfolger Leipzig (57) antritt.

