München - Für den FC Bayern geht es am Nachmittag um viel. Nach der unglücklichen Pleite in der Champions League und den Streitigkeiten zwischen Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic muss sich das Team in der Bundesliga auf Union Berlin konzentrieren. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

+++ UPDATE 14:30 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern +++

FC Bayern: Neuer - Sarr, Boateng, Martínez, Stanisic - Kimmich, Tiago Dantas - Coman, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Mit dem Sieg gegen RB Leipzig in der vergangenen Woche haben die Münchner bereits einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Nachlassen darf die Mannschaft aber in keinem Fall. Gegen Union braucht es für den Rekordmeister unbedingt einen Sieg. Zum einen, um den Vorsprung vor Leipzig zu wahren und dem Meistertitel entgegen zu gehen.

Zum anderen muss sich der FCB vor dem so wichtigen Rückspiel in der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain Selbstvertrauen holen. Für dieses Unterfangen steht Trainer Flick aber nicht unbedingt das beste Personal zur Verfügung. Stürmer Robert Lewandowski ist ohnehin verletzt, Serge Gnabry an Corona erkrankt. Zudem fallen Douglas Costa, Corentin Tolisso, Alphonso Davies, Leon Goretzka, Niklas Süle und Lucas Hernández aus.

Und mit den Eisernen empfangen die Münchner eine Mannschaft, die noch auf die internationalen Plätze schielt. Nur vier Punkte rangiert der Verein hinter Europa-League-Platz sechs.

Bundesliga: FC Bayern gegen Union Berlin live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga: FC Bayern gegen Union Berlin im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu FC Bayern gegen Union Berlin

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

