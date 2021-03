München - Meister FC Bayern München empfängt im Topspiel des 24. Spieltages der Bundesliga-Saison 2020/21 Borussia Dortmund zum "German Clasico". Anpfiff der Partie ist um 18:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

In früheren Jahren war diese Paarung immer eine, die über den Ausgang der deutschen Meisterschaft mitentschieden hat, weil beide Teams zumeist Seite an Seite auf den Plätzen 1 und 2 rangierten. Diesmal liegen aber doch Welten zwischen den Kontrahenten Bayern München und Dortmund.

Die Münchner sind voll auf Kurs in Richtung Titelverteidigung und führen die Tabelle vor Beginn dieses 24. Spieltages mit 52 Punkten an. Doch härtester Verfolger ist dieses Mal eben nicht der BVB, sondern RB Leipzig.

Watzke sieht BVB "als zweite Kraft in Deutschland"

Die Dortmunder, die bereits einen Trainerwechsel in der laufenden Spielzeit hinter sich gebracht haben, lagen vor Beginn des Spieltages mit 13 Punkten Rückstand auf die Bayern lediglich auf Platz 5 und müssen damit ernsthaft um die Champions-League-Qualifikation bangen.

Trotz der derzeitigen Tabellenkonstellation stellte aber BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor dem "German Clasico" bei den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" klar, dass Leipzig ein harter Rivale sei, "und doch sehe ich uns weiterhin als zweite Kraft in Deutschland".

BVB ohne Guerreiro und Sancho

Die Dortmunder müssen in München zwei schwerwiegende Ausfälle verkraften. Sowohl Linksverteidiger Raphael Guerreiro als auch der zuletzt in Bestform spielende Offensivmann Jadon Sancho werden nicht auflaufen können.

Als Favorit geht ohnehin der FC Bayern in das Duell am 24. Spieltag und das nicht nur aufgrund der aktuellen Tabellensituation. Vor allem zuhause waren die Münchner in den letzten Jahren gegen Dortmund so gut wie nie für einen Ausrutscher zu haben. Seit April 2014 verlor der FCB kein Bundesliga-Heimspiel mehr gegen die Dortmunder.

FCB: Was wird aus Nübel und Goretzka?

In der laufenden Saison ist der amtierende Meister in der Allianz Arena bei Bundesliga-Spielen sogar noch ungeschlagen (acht Siege, drei Unentschieden). So konnten sich die Verantwortlichen bzw. Akteure vor dem Duell mit dem BVB um andere Themen kümmern. Etwa wird über eine Ausleihe von Manuel Neuers Backup Alexander Nübel spekuliert, der bislang am Welttorhüter kein Vorbeikommen findet.

Zudem wollen die Bayern mit einem Leistungsträger verlängern. "Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern", sagte Präsident Herbert Hainer bei "Sport1".

Bundesliga: FC Bayern gegen Borussia Dortmund live im TV

Das Spiel läuft am Samstag wie gewohnt auf Sky Bundesliga. Um 17:30 Uhr startet Sky mit der Vorberichterstattung, ab 18:30 Uhr wird die Partie live übertragen. Nach Abpfiff gibt es dort einen ausführlichen Highlights-Bericht.

Bundesliga: FC Bayern gegen Dortmund im Livestream

Das Spiel FC Bayern gegen Dortmund kann via Sky Go verfolgt werden. Dazu ist jedoch eine App und ein gültiges, kostenpflichtiges Abo notwendig. Im Anschluss an die Begegnung ist auch auf Sky Go eine Zusammenfassung zu sehen. Der Streamingdienst-Anbieter DAZN bietet ab 21 Uhr ebenfalls Highlights des Spiels an. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Es gibt dort allerdings die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Liveticker zu FC Bayern gegen Borussia Dortmund

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.