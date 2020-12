München - Flutlicht. Samstagabend. Das absolute Spitzenspiel der Bundesliga steht an. Der FC Bayern München und RB Leipzig treffen in der Bundesliga bereits zum achten Mal aufeinander, doch selten war die Ausgangslage so eng wie heute. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

In den bislang acht absolvierten Partien in der Bundesliga zwischen diesen beiden Mannschaften konnten sich die Leipziger erst einmal gegen den Favorit aus München durchsetzen. In München konnten die Sachsen in der Bundesliga zudem noch nie einen Treffer erzielen.

Mit 22 Punkten führt der FC Bayern die Bundesliga auch in dieser Saison an. RB Leipzig steht mit 20 Punkten jedoch nur knapp dahinter und könnte mit einem Sieg die Tabellenführung erobern.

Von Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann gab es vor der Partie Lob für Bayern-Coach Hansi Flick: "Er ist einfach ein außergewöhnlicher Mensch, der in der Kabine sehr viel spricht, mit seinen Spielern, jeden Spieler versucht mitzunehmen", sagte Nagelsmann: "Der Erfolg spricht für sich, mehr Titel zu holen, ging nicht."

Bundesliga: FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV

Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 17:30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 / Sky Bundesliga HD 1.

Bundesliga: FC Bayern gegen RB Leipzig im Livestream

In der kostenpflichtigen Sky Go App wird das Duell zwischen Hoffenheim und Bayern als Livestream übertragen.

Liveticker zu FC Bayern gegen RB Leipzig

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.