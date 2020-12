München - Der 12. Spieltag der Bundesliga steht im Zeichen des Duells zwischen dem amtierenden Triplesieger FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff des Mittwochsspiels ist um 20:30 Uhr. Ein Überblick, wo das Spiel live übertragen wird.

Beide Teams haben einen ordentlichen Saisonstart hingelegt und Wolfsburg ist bislang mit fünf Siegen und sechs Unentschieden sogar noch ungeschlagen in der Spielzeit 2020/21, liegt aber aufgrund der vielen Punkteteilungen doch drei Punkte hinter den Münchnern. Mit einem weiteren Spiel ohne Niederlage könnte der VfL aber immerhin einen neuen Vereinsrekord aufstellen.

Lewandowski vor Tor-Jubiläum

Doch das wird natürlich eine extrem schwere Aufgabe, schließlich haben die Wolfsburger die zurückliegenden fünf Bundesliga-Begegnungen gegen die Bayern allesamt verloren. In den jüngsten drei Begegnungen gelang den Niedersachsen dabei noch nicht einmal ein einziger Treffer gegen den Rekordmeister. Überhaupt ist der FCB seit 2015 gegen die Wolfsburger wettbewerbsübergreifend ungeschlagen, verlor damals im August den DFL-Supercup nach Elfmeterschießen auch nur knapp mit 5:6.

Im Mittelpunkt des Duells zwischen den Bayern und Wolfsburg könnte einmal mehr Torjäger Robert Lewandowski stehen. Der Pole hofft gegen den VfL auf sein 250. Bundesligator. Dazu passt, dass der VfL quasi der Lieblingsgegner Lewandowskis ist. Als Profi hat er gegen kein anderes Team so oft getroffen wie gegen die "Wölfe". Lewandowski gelangen schon 22 Tore bei 20 Einsätzen gegen den VfL, der an diesem Mittwoch ohne den am Rücken verletzten John Anthony Brooks auskommen muss. Und auch seine Konstanz ist erstaunlich: Seit Beginn der Saison 2015/16 hat der 32-Jährige nur in einem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg nicht mindestens ein Mal treffen können.

So könnten die Teams beginnen

Mögliche Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Tolisso - Gnabry, Müller - Sane, Coman - Lewandowski.

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Guilavogui, Roussillon - Schlager, Arnold - Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live im TV

Im Pay-TV wird das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg auf Sky übertragen.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im Live-Stream

Sky Go überträgt das Spiel live und exklusiv. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig, ein Abo von Sky wird dafür benötigt.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker

Mit unserem ran.de Live Ticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

