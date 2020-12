München - Heiße Luft zum Auftakt des 10. Spieltags in der Bundesliga. Hertha BSC empfängt den 1. FC Union Berlin. Die berüchtigte Berliner Stadtmeisterschaft geht in Runde drei in der Bundesliga. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Internet verfolgen könnt.

Zwei Duelle gab es im Oberhaus bisher. In der vergangenen Saison gewannen beide Teams ihre Heimspiele. Union mit 1:0 in der Alten Försterei und Hertha mit 4:0 im Olympiastadion. Doch die Eisernen drängen auf den ersten Bundesliga-Sieg im Revier des Feindes. Union kommt mit Schwung aus einem starken Saisonstart, die Alte Dame steht mächtig unter Druck.

Hertha BSC steht nach neuen Spielen und acht Punkten auf einem eher enttäuschenden Platz 13. Union hingegen holte doppelt so viele Siege und findet sich auf Platz sechs wieder. Doch das Auswärtsspiel beim Stadtrivalen könnte auch zum Stolperstein werden und Hertha zu neuem Elan verhelfen.

Vor dem Spiel gab es in der Hauptstadt bereits zahlreiche Fanaktionen beider Lager. Hertha-Anhänger versahen ganze Straßenzüge mit kleinen Fähnchen, die das Logo der Charlottenburger zeigten. Die Luft in Berlin brennt. Wer bringt die Bilanz in der Stadtmeisterschaft auf seine Seite?

Bundesliga: Hertha BSC gegen Union Berlin live im TV

Die Bundesliga gibt es am Freitag nicht im Free-TV. Nach Abpfiff gibt es auf Sky einen ausführlichen Highlight-Bericht.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Union Berlin im Livestream

Der Streamingdienst-Anbieter DAZN zeigt die Partie live. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK). Zudem bietet Amazon Prime seinen Kunden einen kostenpflichtigen Livestream zu Hertha BSC gegen Union Berlin an.

Liveticker zu Hertha BSC gegen Union Berlin

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

