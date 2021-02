München - Hertha BSC empfängt am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga RB Leipzig. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Wir verraten, wie Ihr das Spiel live im TV und im Live-Stream verfolgen könnt.

Hertha im Abstiegskampf, RB Bayern-Jäger

Abstiegskampf gegen Champions-League-Ambitionen, die Favoritenrolle ist vor dem Duell der "Alten Dame" gegen die "Roten Bullen" klar verteilt. Die Hertha wartet seit sieben Partien auf einen Dreier und steht mit 18 Zählern gerade einmal auf dem 15.-Tabellenplatz - punktgleich mit dem 16. Arminia Bielefeld. RB steht dagegen mit 44 Punkten auf dem 2. Platz und ist erster Verfolger des FC Bayern München. Zuletzt setzte es jedoch eine 0:2-Niederlage in der Champions League gegen den FC Liverpool.

Startet Khedira?

Sami Khedira könnte diese Woche von Anfang an beginnen, nachdem er gegen Stuttgart als Joker überzeugte. Stürmer Krzysztof Piatek muss wahrscheinlich auf die Bank weichen. Gut möglich, dass Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann nach der Champions League auf einigen Positionen rotieren wird. So könnte zum Beispiel Alexander Sörloth für Amadou Haidara in die erste Elf rutschen.

Bundesliga: Hertha BSC gegen RB Leipzig live im TV

Das Spiel am 22. Bundesliga-Spieltag zwischen Hertha BSC und RB Leipzig wird live beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Einzelspiel gibt es auf Sky Bundesliga HD 1. Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr.

Bundesliga: Hertha BSC gegen RB Leipzig im Livestream

Einen kostenpflichtigen Livestream stellt Sky in der der Sky-Go-App zur Verfügung. Alternativ kann das Spiel bei Sky Ticket kostenpflichtig erworben werden.

Bundesliga: Liveticker der Partie Hertha BSC gegen RB Leipzig

Wenn das Spiel am Sonntag, 21. Februar, um 15:30 Uhr angepfiffen wird, sind wir mit unserem Liveticker dabei. Aufstellungen, Tore, wichtigsten Szenen und alle Statistiken zum Spiel sind dann in Echtzeit abrufbar.

