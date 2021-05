Bundesliga

Abstiegskampf: Hertha & FCA gerettet - Werder & FC bangen

Der Abstiegskampf in der Bundesliga hat sich am 33. Spieltag noch einmal zugespitzt. Durch den 1:0-Sieg über Werder Bremen ist Augsburg gerettet, auch die Hertha darf jubeln. In Bielefeld wird trotz guter Leistung gezittert, Köln braucht nun ein Wunder. So lief der 33. Spieltag im Abstiegskampf.