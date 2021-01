München - Der FC Bayern trifft am 19. Spieltag der Bundesliga auf die TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff der Partie ist Samstag, 30. Januar, um 15:30 Uhr. Ein Überblick, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Hinspiel setzten sich die Hoffenheimer überraschend mit 4:1 durch. Dementsprechend haben die Bayern noch eine Rechnung zu begleichen. Die Tabellensituation hat sich für die Münchner am vergangenen 18. Spieltag gewaltig verbessert: Da alle Verfolger wie Leipzig, Leverkusen oder Dortmund Punkte ließen, führt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die Tabelle mit sieben Zählern Vorsprung auf Verfolger Leipzig an. Hoffenheim hat sich nach zwei Siegen in Folge auf Rang elf verbessert.

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß kennt den Gegner sehr gut. Noch in der abgelaufenen Saison war er beim FC Bayern unter Vertrag - als Coach der zweiten Mannschaft. Mit den Youngster holte er sensationell die Meisterschaft in der 3. Liga, woraufhin er in Hoffenheim die Chance in der Bundesliga erhielt.

Die Bayern müssen dabei auf Leon Goretzka und Javi Martinez verzichten. Die beiden fallen aufgrund eines positiven Corona-Tests für die nächsten Wochen aus. Das gab Trainer Flick auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag bekannt.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker

Wenn das Spiel in der Allianz Arena am Samstag, 30. Januar, um 15:30 Uhr angepfiffen wird, sind wir mit unserem Liveticker dabei. Aufstellungen, Tore, wichtigsten Szenen und alle Statistiken zum Spiel sind dann in Echtzeit abrufbar.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim live im TV

19. Spieltag Bundesliga: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim wird live beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Einzelspiel gibt es auf Sky Bundesliga 2 / Sky Bundesliga HD 2. Teile der Partie gibt es auch bei der Konferenzübertragung auf Sky Bundesliga 1 / Sky Bundesliga HD 1

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim im Livestream

Einen kostenpflichtigen Livestream stellt Sky in der der Sky-Go-App zur Verfügung. Alternativ kann das Einzelspiel oder die Konferenz bei Sky Ticket kostenpflichtig erworben werden.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim: Statistiken und Aufstellungen

