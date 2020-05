München/Berlin - Tag der Entscheidung für die Bundesliga.

Am heutigen Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel, ob und wann die Bundesliga-Saison in der Coronakrise fortgesetzt werden kann.

Schon sicher ist, dass die ausstehenden Spiele ausschließlich als Geisterspiele stattfinden würden, da Großveranstaltungen aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 nicht erlaubt sind.

Die DFL hat in den vergangenen Wochen ein aufwändiges Hygienekonzept erarbeitet, das Spieler, Trainer und Betreuer vor Infektionen schützen und gleichzeitig die Fortsetzung des Spielbetriebs aufrecht erhalten soll.

Ohne eine Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs fehlen den 18 Bundesliga-Klubs wichtige Einnahmen aus den TV-Geldern. Manche Teams bangen um ihre Existenz.

Ab 13.30 Uhr soll in einer Pressekonferenz die Entscheidung zur Bundesliga-Fortsetzung verkündet werden. ran.de versorgt euch mit allen Infos.

+++ Update 6. Mai 12:52 Uhr: Neuer nimmt Kollegen in die Pflicht +++

Nationaltorhüter Manuel Neuer hat mit Blick auf den erhofften Restart der Bundesliga den Profi-Fußball und seine Akteure in die Pflicht genommen. Die Spieler in Deutschlands obersten Ligen müssten sich jetzt "mit jeder Faser" ihrer "enormen Verantwortung" bewusst sein, schrieb der 34-Jährige von Bayern München in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Wir als Profis tragen Verantwortung für unseren Berufsstand", führte Neuer aus, "uns muss klar sein, dass es jetzt auch auf uns ankommt." Das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erarbeitete medizinische Konzept sei das "bestmögliche", könne aber nur die Grundlage sein: "Nun ist es an jedem einzelnen in den Mannschaften und deren Umfeldern, dieses Konzept diszipliniert mit Leben zu füllen."

Die Profis trügen zudem Verantwortung für die Vereine als "Wirtschaftsunternehmen mit vielen tausend Angestellten". Bedeutend sei das, weil es "die Bundesliga in dieser Form, wie wir sie kennen, bei einem Abbruch der Saison nicht mehr geben" werde. Daher gehe die Verantwortung der Profis sogar noch weiter, auch "Zehntausende von Arbeitsplätzen in mannigfachen Branchen" lebten "mit dem und durch den Fußball. Und nicht zuletzt tragen wir Verantwortung für all jene Fans, für die Fußball ein ganz großes Stück ihres Lebens ist."

Die Kritik, die den Fußball auf dem Weg zu einem Wiederbeginn begleitet, solle den Profis alltäglich ein "Warnschild" sein, "um uns immer wieder zu verdeutlichen, um was es geht. Wir waren die Lieblinge einer ganzen Nation, als wir am 13. Juli 2014 im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro Weltmeister wurden. Nun haben wir ein anderes Trikot an: jenes der gesellschaftlichen Vorbilder."

+++ Update 6. Mai, 12:05 Uhr: Sportmediziner warnt vor Corona-Folgeschäden +++

Der geplante Neustart der Bundesliga könnte für die Fußballer enorme gesundheitliche Konsequenzen haben. Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln warnt vor möglichen Folgeschäden einer Coronavirus-Infektion. "Ein Sportler sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass eine Infektion das Karriereende sein kann", sagte Bloch im "Sportschau"-Interview.

Auch bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen kann Covid-19 einen schweren Krankheitsverlauf entwickeln. Dies geschehe, so vermuten Virologen, wenn eine hohe Dosis des Virus aus der Luft gleich in die Lunge eingeatmet werde und die Infektion nicht im Rachen, sondern sofort in der Lunge beginne. "Wenn man richtig am Schnaufen ist, erhöht sich der Gasaustausch um den Faktor 15 bis 20 - über die Atemfrequenz und dadurch, dass man 3,5 Liter Atemvolumen hat, Profisportler noch mehr. Das bedeutet, man atmet richtig tief in die Lunge hinein", sagte Bloch: "Und dort ist direkt der Ort, an dem schwere Schädigungen stattfinden können."

Mit Blick auf die Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) für Mannschaftstraining und Spielbetrieb sagte der Sportmediziner: "Man muss schon den Sportler schützen. Gehe ich also das Risiko ein auf eine schwerwiegende Infektion mit Lungenbeteiligung und möglicherweise dem Karriereende? Dieses ist ja zumindest nicht auszuschließen."

+++ Update 6. Mai, 10:57 Uhr: 15. Mai als Starttermin hinfällig?+++

Die Politik will den Weg für den erhofften Restart der Fußball-Bundesliga im Mai offenbar freimachen. Dies geht aus einer Beschlussvorlage, die am Mittwoch (ab 11 Uhr) in einer Videoschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder abgesegnet werden soll, hervor.

Die Wiederaufnahme der Spiele in der 1. und 2. Bundesliga ohne Zuschauer gelte ab einem Datum im Mai als "akzeptabel", um "den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen", zitiert die französische Nachrichtenagentur "AFP" aus dem Dokument. Ein genauer Termin wird nicht genannt.

Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs soll eine zweiwöchige Quarantäne der Teams sein. Damit könnte der 15. Mai, auf den die DFL als möglichen Starttermin gehofft hatte, hinfällig werden.

