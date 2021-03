München - Der 1. FC Köln bekommt es am 26. Bundesliga-Spieltag mit Borussia Dortmund zu tun. Anpfiff der Partie ist Samstag, 20. März, um 15:30 Uhr. Ein Überblick über die Übertragung live im TV und Livestream.

Der 1. FC Köln hatte turbulente Tage hinter sich. Nach der Verwirrung um die zunächst positive und dann negative Coronatestung eines Mitarbeiters im Funktionsteam wurden Trainingseinheiten unter der Woche abgesagt. Eine optimale Vorbereitung sieht sicher anders aus.

Borussia Dortmund hat sich unter Interimstrainer Edin Terzic indes stabilisiert und könnte mit einem Sieg wieder auf einen direkten Qualifikationsplatz für die Champions League rutschen. Doch dafür darf der Tabellendritte aus Frankfurt maximal unentschieden gegen Union Berlin spielen.

Köln - Dortmund live im TV

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund wird live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Sowohl in der Konferenz als auch das Einzelspiel. Diese Angebote sind kostenpflichtig.

Köln - Dortmund im Livestream

Zudem bietet Sky in der kostenpflichtigen Sky Go App auch Livestreams zum Einzelspiel sowie der Konferenz-Übertragung an.

Köln - Dortmund im Liveticker

Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts! Aufstellungen, Tore, strittige Szenen oder die wichtigsten Statistiken sind in Echtzeit abrufbar!