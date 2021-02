München - Mit Rückenwind aus dem spektakulären 4:0-Sieg im Revierderby will Borussia Dortmund den Anschluss an die Champions-League-Plätze halten. Gegner am Samstag ist Aufsteiger Arminia Bielefeld, die seit vier Spielen auf einen Sieg warten.

BVB-Trainer Edin Terzic erwartet einen forschen Gegner: "Die Arminia spielt immer ihren Fußball, unabhängig von der Tabellensituation", sagte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz: "Wir müssen hellwach sein von der ersten Sekunde an und bereit, alles auf dem Platz zu zeigen, was uns in den letzten beiden Spielen ausgemacht hat", so Terzic.

Thorgan Hazard vor Kader-Rückkehr

Eine Option gegen Bielefeld könnte der dauerverletzte Flügelspieler Thorgan Hazard sein. Der 27-Jährige könnte dabei den zuletzt unglücklichen Youngster Giovanni Reyna ersetzen. Auch Dan-Axel Zagadou und Schlussmann Roman Bürki kehrten in das Mannschaftstraining zurück.

Die Bielefelder hingegen müssen weiter auf ihren Flügelstürmer Cebio Soukou verzichten. Der 28-Jährige fällt erneut angeschlagen aus. Ansonsten kann Trainer Uwe Neuhaus auf seinen kompletten Kader gegen den BVB zurückgreifen.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld live im TV

Das Spiel am 23. Bundesliga-Spieltag zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld wird live beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Einzelspiel gibt es auf Sky Bundesliga 3 / Sky Bundesliga HD 3. Teile der Partie gibt es auch bei der Konferenzübertragung auf Sky Bundesliga 1 / Sky Bundesliga HD 1. Anpfiff ist um 15:30 Uhr, die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 15:15 Uhr.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld im Livestream

Einen kostenpflichtigen Livestream stellt Sky in der der Sky-Go-App zur Verfügung. Alternativ kann das Einzelspiel oder die Konferenz bei Sky Ticket kostenpflichtig erworben werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld im Liveticker

Wenn das Spiel am Samstag, 27. Februar, um 15:30 Uhr angepfiffen wird, sind wir mit unserem Liveticker dabei. Aufstellungen, Tore, wichtigsten Szenen und alle Statistiken zum Spiel sind dann in Echtzeit abrufbar.

