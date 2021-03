Die aktuellen Live-Spielstände kannst du in unserem ran.de Bundesliga Live Ticker verfolgen.

Alle Spiele des 26. Spieltages:

Freitag 19.03.2021, 20:30 Uhr

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 0:1 (ENDSTAND) Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

0:1 46' Sabitzer

RB Leipzig landet einen 1:0-Arbeitssieg bei Arminia Bielefeld und rückt damit vorerst wieder bis auf einen Punkt an den FC Bayern heran! Nach einer ersten Hälfte mit wenig Highlights starteten die Gäste fulminant in den zweiten Durchgang und gingen schon nach 57 Sekunden in Front. Auch in der Folge hatten die Sachsen mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Bielefeld hielt mit viel Kampfgeist dagegen, trat aber offensiv bis auf einen Klos-Schuss kaum in Erscheinung. Die Ostwestfalen bleiben damit natürlich im Keller stecken und gucken morgen auf Mainz, Köln und die Hertha, während die Nagelsmann-Truppe schaut, was die Bayern morgen so machen.

Samstag 20.03.2021, 15:30 Uhr

Bayern München - VfB Stuttgart 4:0 (Endstand) Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 5:2 (Endstand) Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:2 (Endstand) Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1:2 (Endstand) Das Spiel im Ticker zum Nachlesen

20.03.2021, 18:30 Uhr

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach -:- LIVE TICKER

Sonntag 21.03.2021, 13:30 Uhr

1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 -:- LIVE TICKER

21.03.2021, 15:30 Uhr

Hertha BSC : Bayer 04 Leverkusen -:- LIVE TICKER

21.03.2021, 18:00 Uhr

SC Freiburg : FC Augsburg -:- LIVE TICKER