München – Wenn am Samstag der VfB Stuttgart auf Schalke 04 trifft, begegnen sich die beiden Bundesliga-Vereine, bei denen derzeit am meisten Feuer unterm Dach ist. Zwar liegt der Aufsteiger aus Schwaben nach 22 Spieltagen auf einem veritablen 10. Platz in der Tabelle, aber der Wirbel um die bevorstehende Präsidentenwahl und die Datenaffäre sorgen derzeit für negative Schlagzeilen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich dies auf die Mannschaft auswirkt.

Nicht viel besser ist es beim Tabellenschlusslicht Schalke 04. Nur neun Punkte aus 22 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Wollen die "Königsblauen" den drohenden Abstieg in die 2. Liga noch verhindern, muss gegen Stuttgart unbedingt ein Dreier her. Doch die Vorzeichen dafür stehen äußerst schlecht. Das Selbstvertrauen ist nach der 0:4-Klatsche im Derby gegen Borussia Dortmund im Keller und gegen die Schwaben muss Schalke-Coach Christian Gross mit Ralf Fährmann, Frederik Rönnow, Mark Uth, Matija Nastasic, Leroy Sané und Klaas-Jan Huntelaar gleich auf sechs Spieler verzichten, hinter Nassim Boujellab steht noch ein Fragezeichen. Einziger Lichtblick: Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi steht den "Knappen" wieder zur Verfügung.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Schalke 04 live im TV

Das Spiel läuft am Samstag wie gewohnt auf Sky Bundesliga. Ab 14 Uhr startet Sky mit der Vorberichterstattung, ab 15.30 Uhr wird die Partie live übertragen. Nach Abpfiff gibt es dort einen ausführlichen Highlight-Bericht.

Bundesliga: Stuttgart gegen Schalke im Livestream

Das Spiel Stuttgart gegen Schalke kann auch via Sky Go verfolgt werden. Dazu ist jedoch eine App und ein gültiges, kostenpflichtiges Abo notwendig. Im Anschluss an die Begegnung ist auch auf Sky Go eine Zusammenfassung zu sehen. Der Streamingdienst-Anbieter DAZN bietet ab 18 Uhr ebenfalls Highlights des Spiels an. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Es gibt dort allerdings die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Liveticker zu VfB Stuttgart gegen FC Schalke 04

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.