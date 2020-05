In den vergangenen Wochen hab ich etwas gelernt: Der Samstagnachmittag ist auch ohne das berühmt-berüchtigte runde Leder gut auszufüllen. Erstaunlich gut. Man gewöhnt sich daran.

Trotzdem war die Vorfreude natürlich groß, als es hieß: Die Bundesliga kehrt am 16. Mai zurück. Mein geliebter Fußball.

Zwar nicht für die Fans im Stadion, aber immerhin in die Wohnzimmer, für die Fans zu Hause.

Endlich keine Relives längst vergangener Spiele mehr (so schön die teilweise auch sind), sondern aktuelles Zeug. Es geht wieder um Punkte. Meisterrennen, Abstiegskampf - yes!

Die große Frage lautet: Ist die Freude nach der ersten Konferenz auch noch so groß?

15:30 Uhr. Die Uhrzeit kann ich noch. Ich weiß nicht so wirklich, was mich erwartet. Klar hab ich schon das ein oder andere Geisterspiel geschaut, aber fünf gleichzeitig?

In der Regel verfolge ich Fußball entweder mit Freunden im Sportheim oder bei der Arbeit. Also immer in Gesellschaft. Diesmal nicht.

Und ich merke mal wieder, dass das eines der schönsten Dinge am Fußballgucken ist: das Debattieren, Witzeln, Grölen mit den anderen Verrückten.

Wenn man seinen besten Kumpel aber erst anrufen muss, um mit ihm die Szene von gerade eben zu besprechen, ist es eben nicht mehr gerade eben. Witzlos. Ich mach mir erst gar nicht die Mühe.

Bleiben als Gesellschaft die Kommentatoren. Ich hab noch nie ein Geisterspiel kommentiert, stelle es mir aber schwierig vor. Die Jungs machen das gut. Vor allem Hansi Küpper, der Düsseldorf gegen Paderborn kommentiert, übertrifft sich mit seinen Wortspielen um das gruselige Abstiegsgespenst beim Geisterspiel selbst.

Apropos Geisterspiel: Gibt es ein traurigeres Bild als die leere Süd im Signal Iduna Park? Ich bin beileibe kein BVB-Fan, aber das ist einfach nicht richtig. Aber jetzt leider Realität. Überall. Noch eine ganze Weile.

Als Gegenmittel zum Grillenzirpen bietet Sky künstliche Stadionatmosphäre an. Ein einfacher Klick auf der Fernbedienung. Ich probiere es. Und schalte es gleich wieder aus. Soundeffekte aus der Dose schmecken wie Futter aus der Dose: fade. Gut gemeint, aber falsch.

Aber gar kein Hintergrundrauschen ist halt auch nicht so toll. Denn so höre ich, wie sich die Stars die plakatreifen Kreisligasprüche nur so um die Ohren pfeffern. "Gut, Junge!" "Hau das Ding weg!" Und alle zwei Minuten: "Eeeeeeyyyyyyy!" Das ist vielleicht das erste Mal ganz interessant und witzig - Mensch, das kenn ich vom Bolzplatz! Und das sind Profis! Die sind ja wie wir! -, aber schon beim zweiten Mal nicht mehr so.

Als 20 Minuten kein Tor fällt, ist die Schwelle zur Langeweile erreicht. Schaue ich da echt gerade die Bundesliga? Fußball? Meinen Lieblingssport?

Dass es ausgerechnet mit dem Revierderby wieder losgeht, ist fast schon pervers. Das wohl elektrisierendste Spiel, das der deutsche Fußball kennt, verkümmert zur seichten Nebenzu-Unterhaltung.

Dabei ist das Niveau ja nicht mal schlecht. Nicht so schlecht, wie viele befürchtet hatten. Emotionen auf dem Platz gibt es ebenfalls. Körperkontakt. Tormusik (deutlicher denn je). Trainer an der Seitenlinie (maskierter denn je). Jubel (teils kreativer denn je). Und den Videobeweis. Klar, der ist auch noch da (aber ohne das obligatorische Pfeifkonzert - seltsam!).

Trotzdem merke ich, wie ich ständig am Handy hänge - eigentlich ein absolutes No-Go beim Fußballgucken.

Als ich vorhin die Fernbedienung in der Hand hatte, kam ich aus Versehen auf den Videotext und sah ein sehr einladendes Dating-Angebot. Ich überlege ernsthaft, da mal reinzuschauen. Während Fußball läuft! Was ist mit mir?

Bergauf geht es, als ich den Kanal entdecke, auf dem zwei Fans das Derby kommentieren. Das ist die Sprache, die ich aus dem Sportheim kenne. Das hilft.

Um 17:19 Uhr ist meine erste Geisterspiel-Konferenz vorbei. Ich muss in den Gedanken ein "Endlich!" unterdrücken.

Ja, die Bundesliga musste weiterspielen, um Jobs, Vereine, Existenzen nicht zu gefährden. Und auch für mich als Sportjournalist ist es ein Segen, dass die größte Liga im Land wieder spielt. Fehlende Romantik hin oder her.

Aber als Fan, der seit 25 Jahre Fußball verfolgt, der gern selbst im Stadion ist, der den Geruch von frisch gemähtem Gras und gegrillten Bockwürsten liebt, die Gänsehaut, die kurz vor dem Anpfiff herrscht, der sich auf der Tribüne oder im Sportheim auch gern mal mit einem anderen Fan anlegt, brauche ich die Romantik, ist diese neue Bundesliga, die Geisterliga eine verzichtbare Erfahrung.

Vielleicht verbringe ich den nächsten freien Samstagnachmittag wieder anderweitig, trotz Bundesliga. Klappt ja auch. Und begnüge mich mit der Sportschau. A bisserl was geht schließlich immer. Vielleicht gewöhne ich mich auch daran, so wie ich mich an die fußballfreie Zeit gewöhnt habe. Vielleicht will ich das aber auch gar nicht.

Jetzt gerade will ich nur eines: den echten Fußball, den Fußball mit den Fans - meinen Fußball - so schnell wie möglich zurück.

Kevin Obermaier

