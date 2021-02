München – Wenn am 23. Spieltag der Bundesliga die beiden Champions-League-Achtelfinalisten RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aufeinandertreffen, dann geht es um drei wichtige Zähler im Kampf um die internationalen Plätze.

Nach der 1:2-Pleite des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt und dem 3:0-Sieg der Leipziger bei Hertha BSC sitzen die Sachsen dem Tabellenführer mit nur noch zwei Punkten Rückstand im Nacken und haben den Kampf um den Meistertitel noch einmal richtig spannend gemacht. Umso wichtiger wäre also ein Sieg der Mannen von RB-Coach Julian Nagelsmann, will man am Ligaprimus dranbleiben oder sogar den Platz an der Sonne erklimmen.

Trotz dieser Möglichkeiten, gibt sich Oliver Mintzlaff im Titelkampf noch bescheiden: "Wir waren in der letzten Saison Herbstmeister, hatten einen ordentlichen Vorsprung und sind dann am Ende Dritter geworden. Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und den Meisterschaftskampf ausrufen", so der RB-Geschäftsführer im "ZDF-Morgenmagazin".

Gladbach erst mit einem Ligasieg gegen Leipzig

Trotzdem: Nach vier Ligasiegen in Folge reiten die Leipziger auf einer Erfolgswelle, die auch gegen die "Fohlen" kein Ende finden soll.

Die bisherige Bilanz spricht klar für die Sachsen. In bisher neun Ligaduellen gingen die Leipziger fünfmal als Sieger vom Platz, zweimal trennte man sich unentschieden und nur einmal konnten die Gladbacher die Partie für sich entscheiden.

Trotz dieser Zahlen geht Nagelsmann nicht von einem Selbstläufer aus. "Ich glaube, dass Gladbach mit seinem Trainer und den Spielern Vollgas geben wird", so der RB-Coach auf der PK vor dem Spiel.

Trend spricht gegen die Gäste

Während die Leipziger die Gäste aus Gladbach also mit breiter Brust empfangen können, reist die Borussia mit angekratztem Selbstbewusstsein an. Von den vergangenen vier Ligaspielen konnten die "Fohlen" keines für sich entscheiden und im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City mussten sie bei der 0:2-Niederlage Lehrgeld zahlen.

Konnten die Gladbacher eine Zeit lang noch oben mitspielen, so sind die Borussen mittlerweile auf den 8. Tabellenplatz zurückgefallen, die Europapokal-Plätze drohen außer Reichweite zu geraten. Will das Team von Noch-Trainer Marco Rose auch nächste Saison international spielen, müssen unbedingt wieder Erfolgserlebnisse her, am besten gleich am 23. Spieltag gegen RB Leipzig.

"In der für uns nicht ganz einfachen Situation sehen wir in jedem nächsten Spiel die Chance, wieder in die Spur zu kommen. Auch gegen einen Gegner wie Leipzig. Wir haben einiges zu bieten und gehören zu den spielstarken Teams in der Bundesliga", gibt sich Rose auf der PK vor dem Spiel zuversichtlich. Das Hinspiel konnten die Gladbacher mit 1:0 für sich entscheiden und fügten den Leipzigern die erste von bisher drei Saison-Niederlagen zu.

Bundesliga: RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach live im TV

Das Spiel läuft am Samstag wie gewohnt auf Sky Bundesliga. Ab 17.30 Uhr startet Sky mit der Vorberichterstattung, ab 18.30 Uhr wird die Partie live übertragen. Nach Abpfiff gibt es dort einen ausführlichen Highlights-Bericht.

Bundesliga: Leipzig gegen Gladbach im Livestream

Das Spiel Leipzig gegen Gladbach kann via Sky Go verfolgt werden. Dazu ist jedoch eine App und ein gültiges, kostenpflichtiges Abo notwendig. Im Anschluss an die Begegnung ist auch auf Sky Go eine Zusammenfassung zu sehen. Der Streamingdienst-Anbieter DAZN bietet ab 21 Uhr ebenfalls Highlights des Spiels an. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Es gibt dort allerding die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Liveticker zu RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

