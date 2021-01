Bundesliga

Babbel: "Berlin hat einen Big-City-Club, aber das ist nicht die Hertha"

Mit Investor Lars Windhorst wollte die Hertha endgültig in Europa angreifen. Hertha sollte ein Big-City-Club in Berlin werden, doch nun steht Stadtrivale Union vor ihnen in der Tabelle. Markus Babbel über die Situation der Hertha.

2:04 min