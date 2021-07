Bundesliga

Fr., 13.08., 19:00 Uhr live in SAT.1: Borussia M'gladbach vs. FC Bayern

Die Bundesliga startet in ihre 59. Spielzeit. Zum Auftakt empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München. Die Partie seht ihr am 13. August 2021 live in SAT.1 und auf ran.de.