Köln - Nationalspieler Niklas Stark und Torhüter Thomas Kraft fehlen Fußball-Bundesligist Hertha BSC im Stadtderby am Freitag (20.30 Uhr) gegen Aufsteiger Union Berlin. Nach Informationen des Fachmagazins "kicker" plagt Stark eine Adduktorenverletzung, Kraft soll sich verletzt abgemeldet haben.

Beim Debüt des neuen Hertha-Trainers Bruno Labbadia am Samstag bei der TSG Hoffenheim (3:0) starteten Dedryck Boyata und Jordan Torunarigha in der Innenverteidigung, Stark saß auf der Bank. Kraft hatte seine Rolle als Nummer eins nach der Coronavirus-Pause an Rune Jarstein abgeben müssen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.