Montagsspiel in der Bundesliga! Am 7. Dezember 2020 trifft die TSG Hoffenheim auf den FC Augsburg. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV, Live Ticker und Live-Stream sehen und erleben könnt. Schafft die TSG 1899 zehn Wochen nach dem letzten Sieg den nächsten Dreier? Nach dem 4:1 gegen die Münchner Bayern am zweiten Spieltag konnte Hoffenheim nur noch drei weitere Punkte für sich verbuchen.

Update 7.12., 21:19 Uhr: 1:1 Halbzeit

Pause in Hoffenheim, mit einem 1:1 geht es in die Kabinen.

Update 7.12., 21:04 Uhr: 1:1 Caligiuri

1:1 Tor für Augsburg 31. Minute

Caligiuri

Update 7.12., 20:52 Uhr: 1:0 Grillitsch

1:0 Tor für Hoffenheim 17. Minute

Grillitsch (Kopfball, Baumgartner)

Update 7.12., 20:30 Uhr: Anpfiff

Freuen wir uns ... Anstoß zum Abschluss des 10. Spieltages der Bundesliag

Update 7.12., 19:30 Uhr: Die Aufstellungen

So könnten die Teams beginnen

Mögliche Aufstellung TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma, Skov - Samassekou - Rudy, Baumgartner - Grillitsch - Bebou, Kramaric

Mögliche Aufstellung FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Strobl, Khedira - Caligiuri, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch