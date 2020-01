Sinsheim - Trainer Alfred Schreuder vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim muss im Punktspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen und in den Partien danach auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger verzichten. Der 21-Jährige laboriert laut Schreuder an einer "strukturellen Oberschenkelverletzung", er wird "ein paar Wochen" ausfallen.

Abseits des Feldes haben die Kraichgauer den Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor SAP bis zum Jahr 2025 verlängert. Die Partnerschaft mit dem Softwarekonzern besteht bereits seit der Saison 2013/14. SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp hat den sportlichen Aufstieg der TSG als Mäzen maßgeblich unterstützt.

