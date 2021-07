München – Grünes Licht für die deutschen Fußball-Fans! Wie die "dpa" berichtet, ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Rückkehr der Anhänger zur Saison 2021/22 wieder möglich. Das ist das Ergebnis eines Treffens der die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien.

Die maximale Auslastung beträgt dabei 50 Prozent, wobei die maximal zulässige Zuschauerzahl wiederum bei 25.000 gedeckelt ist. Ausnahme ist die Allianz Arena in München, wo zunächst nur 20.000 Fans erlaubt sind. Der Grund: Das Land Bayern fährt aufgrund der Delta-Variante, steigender Fallzahlen in anderen Ländern und der erwartbaren Reiserückkehrerproblematik einen vorsichtigen Kurs, erlaubt nur eine Auslastung von höchstens 35 Prozent, heißt es in dem Bericht.

Gladbach gegen Bayern vor 25.000 Fans

Bedeutet: Bereits das Auftaktspiel der neuen Saison am 13. August zwischen Borussia Mönchengladbach, das live in SAT.1 und auf ran.de gezeigt wird, würde dann vor 25.000 Fans über die Bühne gehen. Wenn die Voraussetzungen stimmen.

Zuständig für die Freigabe sind die jeweiligen Behörden. Die Inzidenzzahlen dürfen nicht über 35 liegen, in Baden-Württemberg nicht über 50. Dabei gilt die "3-G-Regel", Besucher müssen also geimpft, nach einer Corona-Erkrankung genesen oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Außerdem gelten Hygieneregeln und das Abstandsgebot.

Die beschlossenen Vorgaben orientieren sich "an der Laufzeit der Epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die bis zum 11.09.2021 befristet ist", zitiert die dpa aus der Beschlussfassung. Zu einem späteren Zeitpunkt seien "bei fortschreitenden Impfungen und allgemeiner Verbesserung der pandemischen Situation weitere Erleichterungen in Richtung Normalbetrieb" möglich.

