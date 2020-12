München - Gerade einmal vier Punkte und zwei Ränge trennen Union und den BVB in der Tabelle vor dem direkten Aufeinandertreffen am Freitag, das ab 20.30 Uhr den 13. Spieltag eröffnet. Es dürfte also ein heißes Duell werden an der legendären Alten Försterei. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live in Liveticker, Live-Stream und sogar im Free-TV verfolgen könnt.

Während die Schwarzgelben nach der Entlassung von Lucien Favre mit Interimstrainer Edin Terzic am vergangenen Spieltag nach drei sieglosen Partien endlich wieder einen Dreier feiern durften, aber immer noch auf einem ausbaufähigen vierten Platz stehen, spielen die Berliner eine herausragende Hinrunde.

Beiden Teams fehlt der Toptorjäger

Mit der Ausnahme des Auftaktspiels gegen Augsburg sowie des Stadtderbys gegen die Hertha sind die Eisernen noch ungeschlagen und vollkommen verdient an den Europapokalrängen dran. Sogar dem FC Bayern trotzten die Berliner ein Remis ab, deren Restprogramm in der Hinrunde allerdings eine große Aufgabe wird: vier der fünf verbleibenden Gegner stehen momentan zwischen Rang eins und fünf in der Tabelle.

Was Union und den BVB eint: Beide Teams müssen auf ihren besten Angreifer verzichten. Sowohl Berlins Max Kruse als auch Dortmunds Erling Haaland werden mit Muskelverletzungen noch einige Zeit fehlen.

So könnten die Teams beginnen

Mögliche Aufstellung Union Berlin: Luthe – Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz – Griesbeck, Teuchert, Prömel – Becker, Awoniyi, Bülter

Mögliche Aufstellung Borussia Dortmund: Bürki – Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro – Sancho, Bellingham, Witsel, Reus, Reyna – Moukoko

Union Berlin gegen Borussia Dortmund: Übertragung im TV

Die Partie wird am Freitagabend ausnahmsweise im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Der Sender startet seine Übertragung um 20.15 Uhr.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund im Live-Stream sehen

DAZN überträgt die Partie Union gegen Dortmund wie jedes Freitagsspiel der Bundesliga im Live-Stream, auch hier geht es um 20.15 Uhr los. Ein Abonnement beim Streamingdienst ist kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK). Über die Homepage des ZDF kann zudem auf einen kostenlosen Live-Stream des Senders zugegriffen werden.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.