München - Die Bundesliga-Saison 2020/21 biegt mit dem 31. Spieltag auf die Zielgerade ein und dabei kommt es zu einem ganz heißen Duell um die Champions-League-Teilnahme zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Wir verraten euch, wo ihr die Partie am Samstag, 15:30 Uhr live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Während der VfL Wolfsburg nach den bisherigen 30 Begegnungen mit 57 Punkten auf Platz 3 liegt und damit beste Chancen auf die Champions-League-Teilnahme hat, muss Borussia Dortmund im Saison-Finish noch extrem fleißig punkten, um vielleicht doch noch in die Königsklasse einzuziehen. Aktuell hat der BVB mit 52 Punkten als Tabellenfünfter nicht nur fünf Zähler Rückstand auf den VfL, sondern auch schon vier Punkte auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. Somit darf sich die Mannschaft von Edin Terzic keine Fehler bzw. gar Niederlagen mehr leisten.

Möglicherweise kann Starspieler Jadon Sancho dem BVB nach langer Verletzungspause erstmals von Beginn an helfen, nachdem er zuletzt gegen Union sein Comeback feierte. Der Engländer habe gegen die Köpenicker laut Trainer Terzic "einen hervorragenden Eindruck" hinterlassen. Wenn er so spielt und so fleißig ist, wird er jeder Mannschaft auf der Welt helfen können."

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

