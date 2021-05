München - Robert Lewandowski steht in der Bundesliga kurz davor den Torrekord von Gert Müller zu brechen und sich damit in die Geschichtsbücher einzutragen. Nur noch ein Tor fehlt dem Polen zum Müller-Rekord von 40 Treffern in einer Saison.

Ikke Hüftgold ist vor allem durch seine Partyschlager auf Mallorca bekannt und hat ein Lied über den Bayern-Torjäger verfasst. In "15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown" (15:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de) wird Ikke zusammen mit Moderator Max Zielke aber über auch seine Liebe zum Fußball und Eintracht Frankfurt sprechen und mit ein wenig Glück schon eine Kostprobe seines neuen Lewandowski-Songs geben.

Eintracht Frankfurt nach Hütter-Abgang

Die Eintracht steht derzeit auf einem starken fünften Platz und wäre damit direkt für die Gruppenphase der Europa-League in der nächsten Saison qualifiziert. Großen Anteil daran, hat sicherlich die gute Arbeit von Noch-Coach Adi Hütter der ab der nächsten Spielzeit bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stehen wird.

Mit Ikke Hüftgold sprechen wir über seine Seine Sicht auf die Entwicklung bei der Eintracht und mögliche Chancen unter einem neuen Cheftrainer. Dazu werden auch die verrücktesten Geschichten der Bundesliga-Klubs auf Malle ein Thema sein.

Doch auch auf das aktuelle Geschehen wird im "ran Bundesliga-Countdown" Bezug genommen. Allen voran natürlich das Pokalfinale am gestrigen Abend mit Stimmen zum Spiel und den besten Feierbildern des BVB nach dem fünften Pokalsieg der Dortmunder Vereinshistorie.

