München - Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an diesem Wochenende vor der Tür und vor allem im Abstiegskampf wird es an diesem Wochenende noch einmal richtig heiß her gehen.

Mit Köln (30 Punkte), Bremen (31 Punkte) und Bielefeld (32 Punkte) auf den Plätzen 15, 16 und 17 müssen gleich drei Vereine noch um den Klassenerhalt bangen.

Hertha BSC ist auf Platz 14 dagegen schon gerettet. Ganz besonders wird sich darüber TV-Moderatorin Ruth Moschner freuen, die als glühende Hertha-Anhängerin in dieser Saison aber sicherlich auch kein einfaches Fan-Leben hatte.

In "15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown" (15:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de) wird sie mit Max Zielke die verkorkste Spielzeit des "Big City Club" noch einmal rekapitulieren und uns ihre Sicht auf die Dinge verraten.

Wolff Fuss als Studiogast

Nachdem er seine Rückkehr zu Sat.1 bekanntgegeben hatte, wird Wolff-Christoph Fuss in der kommenden Saison die Bundesligaspiele für "ran" live kommentieren. Insgesamt werden neun Partien pro Spielzeit live und exklusiv im Free-TV laufen.

Der Kommentator dürfte in seiner Laufbahn mittlerweile bei so gut wie jedem großen Spiel in Europa dabei gewesen sein. Wir dürfen uns also auf geballtes Experten-Wissen rund um den Fußballkosmos freuen.

Bei Max Zielke im Studio stehen am Freitag vor allem die Europa Conference League und der EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft als große Themen ganz oben auf der Liste. Auch die Meinung des Fachmanns zum Bayern-Spalier nach Lewandowskis Rekord-Treffer dürfte die Zuschauer brennend interessieren.

Sehen könnt Ihr die Sendung im kostenlosen Livestream auf ran.de, Facebook und YouTube.

