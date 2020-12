Wolfsburg/München - Dortmunds Erling Haaland und Münchens Robert Lewandowski zählen zweifelsohne zu den besten Stürmern der Welt.

Ihnen auf den Fersen ist ein Mann, den man bei der Aufzählung wohl nicht berücksichtigen würde, der aber mit einer brutalen Effektivität besticht. Sein Name: Wout Weghorst, Stürmer in Diensten des VfL Wolfsburg.

Am Freitagabend schoss Weghorst einen Doppelpack gegen Eintracht Frankfurt und bescherte den Niedersachsen damit im Alleingang den 2:1-Erfolg, durch den Wolfsburg am elften Spieltag der Bundesliga auf Rang vier sprang.

Weghorst bester Torschütze hinter Haaland und Lewandowski

Mit neun Toren in elf Spielen rangiert Weghorst in der Bundesliga-Torjägerliste auf Rang drei, hinter den beiden Ausnahmeangreifern. Klar, dass da sein Verbleib in Wolfsburg in Frage gestellt wird. Im Sommer soll bereits Tottenham Hotspur am Niederländer interessiert gewesen sein.

Im Oktober sagte Weghorst über seine Zukunft: "Wenn ich eines Tages das Gefühl habe, dass ich meine Ziele beim VfL nicht erreichen kann, dann werde ich das sagen." Wölfe-Sportchef Jörg Schmadtke schob den Aussagen von Weghorst aber keinen Riegel vor, sondern erklärte sogar, dass die Möglichkeit eines Transfers im Winter immer noch bestehe.

Die Interessenten werden angesichts von Weghorsts bisheriger Tor- Ausbeute sicherlich nicht weniger werden.

Wolfsburg das einzige ungeschlagene Team

Dessen Fokus liegt aber momentan nur auf Wolfsburg, auch wenn er sich vor dem Duell gegen Frankfurt ein No-Go leistete. Als er auf die kommende Partie gegen den FC Bayern angesprochen wurde, sagte Weghorst: "Ich habe schon vor dem Spiel heute daran gedacht. Eigentlich darf man das gar nicht, aber jetzt ungeschlagen gegen die Bayern zu spielen - da freuen wir uns richtig drauf."

Auch dank Weghorsts Torhunger sind die Wolfsburger die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der deutschen Eliteklasse.

Der Niederländer spielt bislang die beste Bundesliga-Saison seiner Karriere. Gerade einmal 101 Minuten benötigt er für einen Treffer. In den beiden Jahren zuvor waren es jeweils knapp 170 Minuten, die im Schnitt zwischen zwei Weghorst-Treffern vergingen. 2018/19 erzielte er 17 Saisontreffer, 2019/20 dann 16.

Ein Worst-Case-Szenario

Ein Abgang des 28-Jährigen wäre für die Wölfe schwer zu verkraften, schließlich haben die nächstbesten Wolfsburger Torschützen gerade einmal zwei Treffer auf dem Konto. Will Wolfsburg in Richtung internationales Geschäft angreifen, wäre ein Weghorst-Abgang das Worst-Case-Szenario.

Auch aus Sicht des Niederländers, schließlich kann er dann Haaland und Lewandowski im Kampf um die Torjägerkanone nicht mehr gefährlich werden. Als Mr. X, der bislang die Saison seines Lebens spielt.

Markus Bosch

