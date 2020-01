Düsseldorf/München - Beim Sportbusiness-Event SPOBIS in Düsseldorf hat Borussia Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke sich kritisch über den Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft geäußert.

"Er hat kein gutes Turnier gespielt und wurde deswegen kritisiert", sagte Watzke mit Blick zurück auf die für Deutschland unglücklich verlaufene WM-Endrunde 2018 in Russland, "am Ende des Tages dann zu sagen, dass ich wegen Rassismus schlechter behandelt werde, das geht nicht."

Watzke: Dann kann ich nicht mit Rassismus-Keule kommen

Arsenal-Profi Özil geriet schon vor dem deutschen Vorrunden-Aus als WM-Titelverteidiger negativ in den Fokus. Damals traf sich der Offensivspieler in London mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und veröffentlichte anschließend ein Bild davon in den sozialen Medien. Dafür musste Özil schon vor Beginn der WM-Endrunde 2018 einiges an Kritik einstecken.

"Er kann das Foto mit Erdogan machen", sagte Watzke bei der SPOBIS, "dann muss ich aber wissen, dass es in der Küche auch mal heißer wird. Dann kann ich nicht einfach mit der Rassismus-Keule kommen." Als Beispiel aus der Sportwelt, wie man mit Kritik umgehen solle, nennt Watzke Barca-Star Gerard Pique: "Ein Pique äußert sich auch oft politisch und dass finden auch nicht alle Spanier sonderlich toll. Er erträgt aber die Kritik und seine Leistung leidet nicht darunter."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.