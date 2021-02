Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss für weitere 10 bis 14 Tage auf seinen Stammtorhüter Roman Bürki (30) verzichten. Der Schweizer hatte in der vergangenen Woche im Training eine Schulterverletzung erlitten, beim 3:1 gegen den FC Augsburg am Samstag fehlte er bereits. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten SC Paderborn am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) wird somit erneut Marwin Hitz im BVB-Tor stehen.