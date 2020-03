Dortmund - Die Fußball-Hymne "You'll never walk alone" von Gerry & The Pacemakers wird in der Coronakrise immer mehr zum Lied, das die Verbundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen über Ländergrenzen hinweg stärken soll. Am Freitagmorgen hatten 180 Radiostationen europaweit die Vereinshymne des FC Liverpool zeitgleich gespielt und eine riesengroße Resonanz erfahren.

Auch die Fans von Vizemeister Borussia Dortmund wurden am Samstag von den Ruhr Nachrichten um 19.09 Uhr - angelehnt an das Jahr der Vereinsgründung der Schwarz-Gelben - aufgefordert, aus offenen Fenstern und von Balkonen in der westfälischen Metropole das bekannteste Fußballlied, das auch Hymne des BVB ist, zu schmettern.

"'Bleib' zu Hause'" lautet aktuell die Devise, die wir voll und ganz unterstützen. Doch alleine müssen wir trotzdem nicht sein", schrieb die Dortmunder Zeitung: "Trikot an, Schal an? Und Vollgas! Dreht die Boxen auf, singt laut mit. Gegen die Coronavirus-Tristesse, gegen die Fußball-Flaute und für ein besseres Miteinander. Denn wenn wir mal ehrlich sind: Was schweißt mehr zusammen, als ein ordentliches YNWA aus Hunderttausenden schwarzgelben Kehlen?"

Auch in anderen deutschen Städten gibt es ähnliche Aktionen. Im Borussia-Park in Mönchengladbach wurde das "You'll never walk alone" im menschenleeren Stadion in voller Lautstärke gespielt.

