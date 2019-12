Dortmund - Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Mario Götze beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund stocken weiter. "Wir sind in internen Gesprächen. Es gibt aktuell nichts zu vermelden. Es gibt keinen neuen Stand", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Götzes Vertrag beim BVB läuft am Saisonende aus. Erste Gespräche über eine Fortführung haben bereits zu Saisonbeginn stattgefunden. Der WM-Held von 2014 ist bei Trainer Lucien Favre nur Ergänzungsspieler. Sollte es zu einer Verlängerung kommen, müsste der 27-Jährige Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Allerdings ist auch ein Vereinwechsel möglich. Die "Sport Bild" brachte Götze zuletzt mit Hertha BSC in Verbindung.

