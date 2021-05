Mainz - DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat den Verbleib seines Topstürmers Erling Haaland (20) über das Saisonende der Fußball-Bundesliga hinaus bekräftigt.

BVB bleibt trotz Interessenten cool

"Er wird nächste Saison bei uns spielen", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag vor dem Ligaspiel beim FSV Mainz 05 gegenüber "Sky".

Der Berater des jungen Norwegers hatte zuletzt immer wieder gezündelt. Der BVB möge das so sehen, er selbst habe allerdings eine andere Meinung, hatte Mino Raiola in einigen Interviews gesagt. Haalands Vertrag in Dortmund läuft bis 2024.

So berichtete besipielsweise die englische "Sun", dass der FC Barcelona ein Transfer von Haaland sogar einer Verlängerung von Superstar Lionel Messi vorziehen würde.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.