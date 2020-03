München - Kampfansage an die Konkurrenz! BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wird alles daran setzen, Jadon Sancho über die Saison hinaus bei Borussia Dortmund zu halten. Das machte der Geschäftsführer der Schwarz-Gelben in einem Interview mit der "BBC" deutlich.

"Wir haben genug Geld", schickte Watzke eine Warnung an mögliche Interessenten. Anders als in der Vergangenheit ist die Borussia nicht auf Transfererlöse angewiesen. Stattdessen hat der Erfolg oberste Priorität. "Wir wollen Titel. Ich glaube, dieses Team hat sehr viel mehr Potenzial mit Jadon als ohne ihn."

Englische Medien: ManUtd auf der Pole Position

Damit dementierte Watzke indirekt englische Medienberichte, wonach sich Dortmund intern bereits zu einer Freigabe des 19-jährigen Flügelflitzers durchgerungen habe.

Laut dem "Telegraph" soll Manchester United im Werben um Sancho in der Pole Position sein. Die "Red Devils" sind demnach obereit, rund 120 Millionen Ablöse zu zahlen sowie Sanchos aktuelles Jahresgehalt von sechs auf elf Millionen Euro anzuheben.

"Glaube nicht, dass er gehen will"

Watzke räumte zwar ein, dass aktuell noch nicht klar sei, "was passieren wird". Trotzdem ist der 60-Jährige optimistisch, dass der Engländer auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft bleibe. "Ich denke, er hat das Gefühl, dass dieser Klub eine gute Zukunft vor sich hat. Ich persönlich glaube nicht, dass er gehen will", so Watzke weiter.

Der BVB-Boss vertraut auch auf das sehr gute Verhältnis zu Sanchos Beratern. "Wir werden die Dinge offen besprechen."

Sanchos Marktwert explodiert

Sancho, der 2017 für knapp acht Millionen Euro von Manchester City in die Bundesliga gewechselt war, hat sich binnen zwei Jahren zu einem der begehrtesten Spieler Europas gemausert.

In der laufenden Saison brachte er es wettbewerbsübergreifend auf 17 Treffer und 18 Assists. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei 120 Millionen Euro.

